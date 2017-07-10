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Футболист нижнетагильского «Уральца» Владимир Самойлов ушёл из жизни в прошлый понедельник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футболист нижнетагильского «Уральца» Владимир Самойлов ушёл из жизни в прошлый понедельник

10 июля 2017, 19:35Происшествия
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