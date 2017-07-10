Футболист нижнетагильского «Уральца» Владимир Самойлов ушёл из жизни в прошлый понедельник

Начав карьеру с должности директора ДЮСШ №2 в 1977 году, Владимир Самойлов внёс огромный вклад в развитие, как городского, так и областного футбола. За прошедшие годы он руководил ФК «Горняк», работал диктором стадиона «Высокогорец», а в 2000 году был приглашён в футбольный клуб «Уралец».