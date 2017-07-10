Футболист нижнетагильского «Уральца» Владимир Самойлов ушёл из жизни в прошлый понедельник
10 июля 2017, 19:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новость о том, что футболист, вице-президент ФК «Уралец» и диктор Владимир Николаевич Самойлов скончался, стала известна 3 июля.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Начав карьеру с должности директора ДЮСШ №2 в 1977 году, Владимир Самойлов внёс огромный вклад в развитие, как городского, так и областного футбола. За прошедшие годы он руководил ФК «Горняк», работал диктором стадиона «Высокогорец», а в 2000 году был приглашён в футбольный клуб «Уралец».
Друзья и воспитанники говорят, что Владимир Самойлов был человеком с искромётным чувством юмора и неиссякаемой энергией, которая заражала всех вокруг. Высокий уровень профессионализма и лидерские качества навсегда останутся в памяти тех, кто работал с ним.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей