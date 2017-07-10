Известного фотографа задержали в Екатеринбурге за съемку самолета Владимира Путина (ФОТО)

9 июля в Екатеринбург прибыл Владимир Путин. Как рассказал уральский фотограф Владимир Задумин, известный в интернете как Ekamag, он приехал в аэропорт, чтобы снять на свою фотокамеру «борт №1».

На Арамильском тракте припраковать автомобиль было проблематично, поэтому он оставил свою машину подальше, а потом проследовал к взлетной полосе, чтобы сделать снимки самолета. По пути он не встретил никаких постов охраны, об этом сообщают «Ведомости Урал».

Тем не менее, к нему в процессе фотосъемки подошли люди в камуфляжной одежде и предложили пройти с ними. Сам фотограф рассказывает:

Меня задержали, полтора часа продержали в арамильском отделе полиции, взяли показания, сняли отпечатки, потом отпустили. Я находился, конечно, на свободной территории, но у нас в полиции, как обычно, руками разводят, предъявить ничего не могут, но задержать надо, протокол чтобы был. Сам виноват, конечно, жалко потерянного времени. Но, главное, я снял борт № 1, чего и хотел.