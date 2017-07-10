Пропавшего пермяка нашли мёртвым в лесу в Свердловской области
10 июля 2017, 20:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Перми Владислав Пантелеев пропал во время командировки в город Екатеринбург полтора месяца назад.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
26 мая он позвонил жене в последний раз, позже камеры наблюдения Северного вокзала в Екатеринбурге зафиксировали то, как мужчина покупал билеты. Из города он так и не уехал. Поиски пропавшего организовал его сын, к розыску подключились родственники и знакомые.
9 июля сотрудники полиции в лесу в районе посёлка Бисерть обнаружили тело неизвестного мужчины. Приехавший на опознание сын Владислава Пантелеева подтвердил, что это его пропавший отец. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, также отсутствуют следы ножевых или огнестрельных ранений. Причина смерти 46-летнего жителя Перми будет установлена в ходе экспертизы.
© TagilCity.ru
Свердловская областьпроисшествиесмертьполициямужчинарозыскпропал человектруппропавшие без вестиПермь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей