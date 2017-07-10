Пропавшего пермяка нашли мёртвым в лесу в Свердловской области

26 мая он позвонил жене в последний раз, позже камеры наблюдения Северного вокзала в Екатеринбурге зафиксировали то, как мужчина покупал билеты. Из города он так и не уехал. Поиски пропавшего организовал его сын, к розыску подключились родственники и знакомые.