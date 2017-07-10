Пять человек получили травмы по вине пьяного водителя в Каменске-Уральском (ФОТО)
10 июля 2017, 10:00Происшествия
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В Каменске-Уральском пьяный водитель автомобиля марки «Шевроле» врезался в столб. Пострадали пять человек.
Как пишет KU66.RU, водитель не смог справиться с управлением, потерял контроль над дорогой и врезался в столб. С ним в машине ехали еще четыре человека. Наиболее тяжелые травмы получил водитель, он находится в реанимации. Другие участники ДТП госпитализированы с переломами и ЧМТ. Двое из них до сих пор находятся в медучреждении.
У участников аварии взяли кровь на анализ. По предварительной информации, все, включая водителя, были пьяны.
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Фото: KU66.RU
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