Пять человек получили травмы по вине пьяного водителя в Каменске-Уральском (ФОТО)

Как пишет KU66.RU, водитель не смог справиться с управлением, потерял контроль над дорогой и врезался в столб. С ним в машине ехали еще четыре человека. Наиболее тяжелые травмы получил водитель, он находится в реанимации. Другие участники ДТП госпитализированы с переломами и ЧМТ. Двое из них до сих пор находятся в медучреждении.