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Труп 30-летнего мужчины обнаружен во время поисков Александра Чумарина в районе ВМЗ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп 30-летнего мужчины обнаружен во время поисков Александра Чумарина в районе ВМЗ в Нижнем Тагиле

10 июля 2017, 15:20Происшествия
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