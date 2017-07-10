Труп 30-летнего мужчины обнаружен во время поисков Александра Чумарина в районе ВМЗ в Нижнем Тагиле
10 июля 2017, 15:20Происшествия
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Во время поисков пропавшего Александра Чумарина в Нижнем Тагиле было обнаружено тело неизвестного мужчины.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 июля в районе ВМЗ, около офисного центра «Красная площадь» в Нижнем Тагиле, было обнаружено тело мужчины, на вид 30-35 лет. В это же время поиском пропавшего Александра Чумарина занимались полицейские и волонтеры.
Материалы о найденном мужском трупе были переданы оперативниками в СКР. Личность погибшего установлена. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает ИА «Все новости».
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