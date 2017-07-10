Жительница Нижнего Тагила передала полиции своего мужа-наркомана

9 июля в отделение полиции Нижнего Тагила обратилась встревоженная 47-летняя женщина. Она сообщила сотрудникам о том, что ее муж находится в неадекватном состоянии, поэтому у супругов произошел конфликт.

Полицейский наряд немедленно выехал по указанному адресу. В квартире они увидели 36-летнего мужчину, находящегося, предположительно в состоянии наркотического опьянения.

При осмотре квартиры было обнаружено около двух граммов синтетического наркотика: это было подтверждено дальнейшей экспертизой. По факту хранения и приобретения наркотического вещества было возбуждено уголовное дело.

Мужчина рассказал, что приобрел наркотики через интернет, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.