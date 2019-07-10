Под Нижним Тагилом легковушка влетела под грузовой автомобиль
На подъезде к селу Николо-Павловское со стороны Нижнего Тагила произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика TATA. В аварии пострадал водитель одной из легковушек, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Авария произошла вечером 10 июля. Как сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД, Lada Priora въехала в грузовик сзади, отчего его отбросило на находящийся впереди Mitsubishi ASX. У Lada Priora оказалась повреждена крыша, для того чтобы извлечь пострадавшего водителя пришлось срезать её остатки при помощи специнструмента.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом ноги и повреждение шейного отдела позвоночника. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить подробности и причины ДТП. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Вчера вечером в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус. Из-за массовой аварии была перекрыта центральная улица Екатеринбурга и трамвайные пути на Ботанику.