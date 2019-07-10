Свердловские полицейские с квадрокоптером искали бабушку с внучкой в лесу

Пропавшие блуждали по лесу всю ночь, но смогли построить шалаш, в котором переночевали. Как оказалось, 13-летняя девочка занимается туризмом, потому в сложившейся ситуации не растерялась.

Администрация Артёмовского городского округа для поисков предоставила квадрокоптер. По автомобильной дороге в районе лесного массива организовали патрулирование с подачей звуковых сигналов. Для поисков были привлечены местные жители,рассказали представители полиции.