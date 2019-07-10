Свердловские полицейские с квадрокоптером искали бабушку с внучкой в лесу
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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В Артёмовском районе бабушка с внучкой 9 июля отправились за грибами и потерялись. Чтобы найти их правоохранительные органы привлекли квадракоптер, передаёт E1.
Пропавшие блуждали по лесу всю ночь, но смогли построить шалаш, в котором переночевали. Как оказалось, 13-летняя девочка занимается туризмом, потому в сложившейся ситуации не растерялась.
Администрация Артёмовского городского округа для поисков предоставила квадрокоптер. По автомобильной дороге в районе лесного массива организовали патрулирование с подачей звуковых сигналов. Для поисков были привлечены местные жители,рассказали представители полиции.
10 июля около 14:00 бабушка и внучка самостоятельно вышли на автодорогу в районе села Березники, где проживают их родственники. От них уже они позвонили в полицию.
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