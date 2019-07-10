В Екатеринбурге произошёл пожар в китайском ресторане из-за жира в вытяжке
Сегодня, 19:25ПроисшествияФото: е1.ru
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Сегодня, 10 июля, на ул. Декабристов в Екатеринбурге загорелся ресторан китайской кухни, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелись жировые отложения в вентиляции кафе. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасатели эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.
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