В Нижнем Тагиле за езду в пьяном виде задержан прокурор

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ГИБДД Нижнего Тагила задержала за езду в пьяном виде прокурора Пригородного района Игоря Вейса, сообщили два источника TagilCity.ru в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным агентства, руководитель надзорного ведомства был задержан вечером за рулём своего автомобиля Opel. Собеседники агентства добавляют, что «дело пытаются замять», поэтому «информацию сейчас намеренно сливают СМИ».
Пресс-секретарь областной прокуратуры пообещала прокомментировать информацию источников агентства в течение дня.
Игорь Вейс был назначен в прокуратуру Пригородного района весной 2019 года из Тавды.
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