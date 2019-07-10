В Свердловской области пенсионер погиб под колесами электропоезда

По предварительным данным, мужчина, на вид которому 70-75 лет, переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Пенсионер погиб на месте.