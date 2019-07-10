В Свердловской области пенсионер погиб под колесами электропоезда
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Под колесами электропоезда сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург» погиб пожилой мужчина, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
По предварительным данным, мужчина, на вид которому 70-75 лет, переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Пенсионер погиб на месте.
Выясняется личность погибшего, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады.
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