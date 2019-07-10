В Верхней Пышме расчленили труп мужчины и спрятали части тела в разных районах города
Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в Верхней Пышме, в совершении преступления подозреваются женщина и ее бывший супруг, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
7 июля на территории одного из садовых товариществ было обнаружено расчлененное тело мужчины. Погибшим оказался житель Екатеринбурга 1956 года рождения. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое подозреваемых — женщина 1987 года рождения и ее экс-супруг.
Установлено, что преступление произошло 28 июня. Погибший в компании вышеуказанных распивал спиртные напитки в одной из квартир дома в Верхней Пышме. В ходе распития между ними произошел конфликт. Женщина и ее бывший муж нанесли собутыльнику ранения, которые привели к смерти последнего. С целью сокрытия преступления пара расчленила труп.
Затем мужчина и женщина спрятали части тела по всему городу. В ходе следственных мероприятий подозреваемые сознались в содеянном и указали места, где спрятали части тела. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения.