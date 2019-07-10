В Верхней Пышме расчленили труп мужчины и спрятали части тела в разных районах города

7 июля на территории одного из садовых товариществ было обнаружено расчлененное тело мужчины. Погибшим оказался житель Екатеринбурга 1956 года рождения. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое подозреваемых — женщина 1987 года рождения и ее экс-супруг.

Установлено, что преступление произошло 28 июня. Погибший в компании вышеуказанных распивал спиртные напитки в одной из квартир дома в Верхней Пышме. В ходе распития между ними произошел конфликт. Женщина и ее бывший муж нанесли собутыльнику ранения, которые привели к смерти последнего. С целью сокрытия преступления пара расчленила труп.