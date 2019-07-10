Жителю Нижнего Тагила грозит семь лет тюрьмы за фиктивную регистрацию 3500 мигрантов
Сегодня, 17:14ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) в отношении 56-летнего жителя города Шахида Н., сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам собеседника агентства, обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестными лицами, после чего группа в течение пяти лет организовывала незаконное пребывание иностранных граждан на территории России.
С 2014 года по настоящее время на учёт были поставлены более 3,5 тысяч мигрантов. Иностранцев регистрировали в нежилом здании на Балакинской, 1, переделанном под общежитие,пояснил источник TagilCity.ru.
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После возбуждения уголовного дела 8 июля и предъявления обвинения сотрудники полиции и ФСБ при поддержке Росгвардии провели у Шахида Н. обыски. На данный момент следствие продолжается, мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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