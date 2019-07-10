Жителю Нижнего Тагила грозит семь лет тюрьмы за фиктивную регистрацию 3500 мигрантов

По словам собеседника агентства, обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестными лицами, после чего группа в течение пяти лет организовывала незаконное пребывание иностранных граждан на территории России.

С 2014 года по настоящее время на учёт были поставлены более 3,5 тысяч мигрантов. Иностранцев регистрировали в нежилом здании на Балакинской, 1, переделанном под общежитие,пояснил источник TagilCity.ru.