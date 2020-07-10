СКР начал проверку из-за найденного детьми трупа мужчины на пляже в Первоуральске
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Следственный отдел по Первоуральску СКР начал проверку по факту обнаружения тела мужчины на пляже Динасовского пруда, расположенного недалеко от санатория «Лесная сказка», пишет Znak со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
По предварительной информации, гибель мужчины не связана с криминалом. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.
По данным группы «Инцидент Первоуральск» во «Вконтакте», труп вынесло на берег в тот момент, когда на пляже отдыхали семьи с детьми. Взрослые сразу сообщили об этом в полицию. Полиция осмотрела место происшествия и увезла тело.
Ранее было найдено тело 14-летнего подростка, который два дня назад отправился с друзьями купаться на речку Уфа.
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