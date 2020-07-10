СКР начал проверку из-за найденного детьми трупа мужчины на пляже в Первоуральске

По предварительной информации, гибель мужчины не связана с криминалом. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.

По данным группы «Инцидент Первоуральск» во «Вконтакте», труп вынесло на берег в тот момент, когда на пляже отдыхали семьи с детьми. Взрослые сразу сообщили об этом в полицию. Полиция осмотрела место происшествия и увезла тело.