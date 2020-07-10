В Екатеринбурге в Верх-Исетском пруду утонул мужчина

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что на место выехали спасатели. Они направились туда без водолазов для обследования прибрежной территории. Полицейские проверяют поступившую информацию.

Вчера сообщалось о том, что школьник спас восьмилетнего мальчика, вытащив его из воды, когда он попал в воронку и начал тонуть. Юношу хотят представить к награде МЧС. Также в Балтыме утонул девятилетний мальчик. С начала года в свердловских водоемах утонули 19 человек, из них пятеро – это дети.