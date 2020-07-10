В Екатеринбурге в Верх-Исетском пруду утонул мужчина
Сегодня, 20:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге утонул мужчина, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что на место выехали спасатели. Они направились туда без водолазов для обследования прибрежной территории. Полицейские проверяют поступившую информацию.
Вчера сообщалось о том, что школьник спас восьмилетнего мальчика, вытащив его из воды, когда он попал в воронку и начал тонуть. Юношу хотят представить к награде МЧС. Также в Балтыме утонул девятилетний мальчик. С начала года в свердловских водоемах утонули 19 человек, из них пятеро – это дети.
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