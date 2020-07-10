В Нижнем Тагиле ночью из-за пожара автомобиль лишился багажника
Сегодня, 09:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня ночью сгорел ВАЗ на улице Зари в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, десятого июля, в 02:57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Зари в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сообщается, что в пожаре на площади один квадратный метр был повреждён багажный отсек автомобиля «ВАЗ-2112». Отмечается также, что в тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар, по сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, был потушен в течение двух минут. Сообщается также об отсутствии пострадавших.
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Напомним, вчера, 9 июля, также на улице Зари произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома.
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