В Нижнем Тагиле ночью из-за пожара автомобиль лишился багажника

Сегодня, десятого июля, в 02:57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Зари в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сообщается, что в пожаре на площади один квадратный метр был повреждён багажный отсек автомобиля «ВАЗ-2112». Отмечается также, что в тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар, по сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, был потушен в течение двух минут. Сообщается также об отсутствии пострадавших.