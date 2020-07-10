В районе перевала Дятлова горит около 25 гектаров леса

Огонь начал распространяться от туристической зоны. В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на тушение пожара вылетел вертолет с шестью специалистами.

В Минприроды считают, что пожар не разрастется, потому в некоторых местах на перевале лежит снег и есть каменистые участки.