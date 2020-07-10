В районе перевала Дятлова горит около 25 гектаров леса
Сегодня, 17:14ПроисшествияФото: Global Look Press
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В районе перевала Дятлова начался природный пожар. Примерная площадь возгорания составляет около 25 гектаров, пишет 66.RU.
Огонь начал распространяться от туристической зоны. В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на тушение пожара вылетел вертолет с шестью специалистами.
В Минприроды считают, что пожар не разрастется, потому в некоторых местах на перевале лежит снег и есть каменистые участки.
Напомним, в ночь с 1 по 2 февраля 1959 года на Северном Урале произошло одно из самых загадочных событий 20 века. Группа туристов погибла при неустановленных обстоятельствах. На данный момент установить, что произошло с туристами, пытается Генпрокуратура РФ, а также исследователи.
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