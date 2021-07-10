Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале

82-мм миномётная мина со взрывателем, покрытая глубокой коррозией, была обезврежена сотрудниками ОМОН Свердловского управления Росгвардии на Урале, сообщает региональная пресс-служба управления Росгвардии.
Поскольку находка представляла угрозу для населения, она была вывезена за пределы населенного пункта и уничтожена с соблюдением мер безопасности.
Напомним, во время строительных работ в центре Кировграда рабочие обнаружили 27 минометных мин. Специалистами было установлено, что это 50-мм миномётные мины без взрывателя, поврежденные коррозией.