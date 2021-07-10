Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале

Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале
Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале
Вчера, 22:01ПроисшествияФото: Управление Росгвардии по Свердловской области
В Свердловской области на берегу реки Ирбит местные жители нашли 82-мм миномётную мину со взрывателем.

82-мм миномётная мина со взрывателем, покрытая глубокой коррозией, была обезврежена сотрудниками ОМОН Свердловского управления Росгвардии на Урале, сообщает региональная пресс-служба управления Росгвардии.

Поскольку находка представляла угрозу для населения, она была вывезена за пределы населенного пункта и уничтожена с соблюдением мер безопасности.

Напомним, во время строительных работ в центре Кировграда рабочие обнаружили 27 минометных мин. Специалистами было установлено, что это 50-мм миномётные мины без взрывателя, поврежденные коррозией.

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