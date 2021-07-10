СК назначил проверку по проживанию пенсионерки в сгоревшем бараке в Екатеринбурге

СК назначил проверку по проживанию пенсионерки в сгоревшем бараке в Екатеринбурге
СК назначил проверку по проживанию пенсионерки в сгоревшем бараке в Екатеринбурге
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления в рамках проводимых проверочных мероприятий изучить все доводы, озвученные в СМИ про женщину, которая неоднократно просила чиновников переселить ее из аварийного и сгоревшего барака в Екатеринбурге.

В эфире федерального телеканала был показан сюжет про женщину-инвалида, которая неоднократно просила чиновников переселить ее из аварийного барака по улице Аппаратной в Екатеринбурге, сообщает Znak. Барак был уничтожен пожаром, тогда из горевшего помещения женщину спасли соседи. Однако екатеринбурженка продолжает проживать в сгоревшей квартире у знакомого пенсионера.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Свердловской области проверить информацию о возможных нарушениях жилищных прав пенсионеров. После проведения необходимых мероприятий дать правовую оценку действиям или бездействию конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов жильцов.

Напомним, пожар случился в Екатеринбурге на Аппаратной улице 27 июня 2021 года. Там горели два барака. Сперва загорелся барак № 6, в котором жила пенсионерка. После огонь перекинулся на дом № 8. Дом пенсионерки полностью сгорел. Так как после пожара женщине негде было жить, её приютил пожилой мужчина — жилец сгоревшего дома № 8. В администрации Екатеринбурга объяснили, что раз пенсионеры не приватизировали свои квартиры, а коммунальные службы не признали дом аварийным, то они не могут претендовать на переселение.

Сюжеты:
Екатеринбург
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