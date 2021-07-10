Сын поджог из-за квартиры: стали известны подробности убийства энергетика УрО РАН

Неработающий 31-летний сын Пермякова Николай подкараулил его утром, когда тот шел на работу. Это произошло 7 июля 2021 года. В фойе института мужчины повздорили. В какой-то момент сын достал из сумки воспламеняющуюся жидкость, облил ей отца и затем поджог, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
От полученных травм Юрий Пермяков скончался на следующий день. Конфликт, по словам источника произошел из-за денег от продажи квартиры.
Официальных комментариев в Следственном комитете Свердловской области и в Институте физики и металлов пока не дают.
По данным издания, мама Николая многие годы жила в Чехии. Семья Пермяковых является достаточно обеспеченной и у нее три квартиры. Недавно одна из них была продана. Отношения между отцом и сыном были напряженными, так как последний был наркозависимым. После продажи жилья он настаивал на том, чтобы отец ему отдал деньги за долю. Однако Юрий поставил условие, чтобы сын сначала прошел лечение в клинике, однако Николай не собирался этого делать.
Один из сотрудников института рассказал, что перед тем как облить отца жидкостью, Николай скинул с себя куртку. Собеседник предположил, что он боялся загореться сам.