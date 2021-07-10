Сын поджог из-за квартиры: стали известны подробности убийства энергетика УрО РАН

По данным издания, мама Николая многие годы жила в Чехии. Семья Пермяковых является достаточно обеспеченной и у нее три квартиры. Недавно одна из них была продана. Отношения между отцом и сыном были напряженными, так как последний был наркозависимым. После продажи жилья он настаивал на том, чтобы отец ему отдал деньги за долю. Однако Юрий поставил условие, чтобы сын сначала прошел лечение в клинике, однако Николай не собирался этого делать.