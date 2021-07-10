Женщина пыталась отобрать сумку у пенсионерки и избила ее доской в Екатеринбурге

На бабушку, которая шла из магазина, напала женщина и избила ее доской. Инцидент произошел на Уралмаше в Екатеринбурге.

Один из местных жителей услышал крики, выглянул в окно и увидел, как женщина бьет пенсионерку доской по голове. Он их разнял. Нападавшая хотела скрыться, но мужчина ее задержал, сообщает E1 со ссылкой на жителя Альфидина. Потом к месту подошли прохожие. Они помогли вызвать скорую помощь. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых на место также прибыла полиция. Сотрудники задержали подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя жительница Режевского района. В 2005 году она уже была осуждена за кражу. По виду она ведет асоциальный образ жизни, говорит, что последние дни спала под деревом, больше ничего внятного о себе и о попытке ограбления пояснить не смогла. Госпитализация бабушке не потребовалась, это определили врачи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, рассказал Валерий Горелых. Он добавил, что задержанной была вызвана скорая помощь из-за ее неадекватного поведения. Женщина доставлена в больницу. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Напомним, в конце июня пожилую жительницу Краснотурьинска после инсульта выписали из больницы избитой. Врачи не смогли объяснить, откуда появились эти травмы. Чуть позже женщина скончалась. Ситуацию с избитой бабушкой в больнице Екатеринбурга прокомментировал Минздрав

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