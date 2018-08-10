17-летний внук-рецидивист украл телевизор у бабушки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле заведено уголовное дело на 17-летнего подростка, подозреваемого в краже телевизора из дома его 67-летней бабушки.
69-летняя жительница Нижнего Тагила заявила о пропаже телевизора из ее дома на улице Челюскинцев. Причиненный ущерб она оценила в 14 тысяч рублей.
В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что дверь в квартиру была открыта ключом, поскольку следов взлома обнаружено не было.
Под подозрения сотрудников правоохранительных органов попал 17-летний подросток – внук пострадавшей, который периодически навещал пожилую женщину.
В ходе проверки следственная группа установила причастность молодого человека к краже, похищенное имущество также было обнаружено. Оказалось, что подросток сдал телевизор в ломбард, воспользовавшись паспортом своего друга.
Похищенный телевизор был возвращен владелице. В отношении ранее судимого за кражу подростка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением), санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
В настоящий момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.