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17-летний внук-рецидивист украл телевизор у бабушки в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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17-летний внук-рецидивист украл телевизор у бабушки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:15Происшествия
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