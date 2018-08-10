Два большегруза столкнулись на трассе между Екатеринбургом и Нижним Тагилом

Очевидцы происшествия предполагают, что автомобиль с бетономешалкой въехал в припаркованный на обочине большегруз. От удара, кабину DAF развернуло.

В настоящий момент автомобиль DAF стоит поперек дороги, смята кабина, рядом экипаж ГИБДД, на другой стороне дороги – разбитый длинномер. Разбитый DAF перекрыл половину проезжей части, сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке дороги.

Видео Видео: tagilcity.ru