Два большегруза столкнулись на трассе между Екатеринбургом и Нижним Тагилом
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9 августа на 75 км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил произошло столкновение DAF и еще одного большегруза.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний ТагилИсточник: «Инцидент Екатеринбург»
Очевидцы происшествия предполагают, что автомобиль с бетономешалкой въехал в припаркованный на обочине большегруз. От удара, кабину DAF развернуло.
В настоящий момент автомобиль DAF стоит поперек дороги, смята кабина, рядом экипаж ГИБДД, на другой стороне дороги – разбитый длинномер. Разбитый DAF перекрыл половину проезжей части, сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке дороги.
Видео
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Видео: tagilcity.ru
Информация о пострадавших уточняется. Получить оперативный комментарий в ГИБДД Свердловской области не удалось.
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