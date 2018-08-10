Количество самоубийств в Свердловской области снизилось в 2018 году

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Согласно статистике, количество самоубийств в Свердловской области уменьшилось в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017 годом.
Источник: «Новый День»
По информации от Свердловскстата, в первом полугодии 2018 года жители Свердловской области совершили 244 самоубийства. В среднем, каждый месяц совершается 40 суицидов.
В 2017 году показатель по самоубийствам за полгода составил 277 человек.
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