Поджог: две иномарки сгорели ночью во дворе на ГГМ в Нижнем Тагиле

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Поджог мог стать причиной возгорания автомобилей на парковке возле дома №68 на ул. Дружинина в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной пожара на парковке возле Дружинина, 68 мог стать поджог. Ночью 10 августа загорелись машины Toyota Land Cruiser и Hyundai Tucson. У стоявшего рядом Hyundai ix35 из-за огня повреждено лакокрасочное покрытие.
В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила сообщили, что причина пожара – поджог.
Причиной пожара является поджог. По поджогам более подробную информацию могут дать в МВД,сообщили в отделе надзорной деятельности.
Полиция проводит расследование по происшествию.
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