Рабочий погиб при падении строительной люльки в Екатеринбурге

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10 августа в микрорайоне Академический при падении строительной люльки погиб рабочий.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Инцидент Екатеринбург»
10 августа в микрорайоне Академический в Екатеринбурге на стройке многоэтажного дома на проспекте Сахарова погиб рабочий. При подъеме оборвалась строительная люлька, один из рабочих находившихся в ней, в результате падения получил травмы не совместимые с жизнью.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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