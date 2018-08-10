Рабочий погиб при падении строительной люльки в Екатеринбурге

10 августа в микрорайоне Академический в Екатеринбурге на стройке многоэтажного дома на проспекте Сахарова погиб рабочий. При подъеме оборвалась строительная люлька, один из рабочих находившихся в ней, в результате падения получил травмы не совместимые с жизнью.