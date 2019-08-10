Под Екатеринбургом два человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек

Согласно предварительной версии, водитель отечественного автомобиля ехал со стороны Перми в Екатеринбург и во время подъёма в гору, выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с иномаркой. От удара оба водителя скончались на месте аварии.