Под Екатеринбургом два человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Участниками ДТП стали автомобили Lada Vesta и Volkswagen, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно предварительной версии, водитель отечественного автомобиля ехал со стороны Перми в Екатеринбург и во время подъёма в гору, выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с иномаркой. От удара оба водителя скончались на месте аварии.
Машины тушили и вытаскивали выживших. Оба водителя насмерть, по одной пассажирке с каждой машины в тяжелом состоянии,рассказал свидетель ДТП по имени Дмитрий.
Для того, чтобы устранить последствия столкновения на трассе временно ограничили движение. Сотрудники дорожной полиции организовали проверку случившегося с целью выяснить точные обстоятельства произошедшего.
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