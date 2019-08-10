В Геленджике за дебош в самолете задержали уральца

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41-летний мужчина нарушал общественный порядок в самолете Екатеринбург — Геленджик, за что и был задержан сотрудниками полиции, сообщает портал Е1.
Мужчина выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания бортпроводников. По прилете его задержали сотрудники полиции.
В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».
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