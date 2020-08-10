На Урале военных ЦВО подозревают в краже радиооборудования на 13 миллионов рублей

Сотрудниками УФСБ была пресечена кража оборудования в 59-й бригаде управления ЦВО, место дислокации которой находится в Верхней Пышме, пишет Ура.ру со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.

Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража организованной группой лиц в особо крупном размере) в отношении одного из командиров — старшего лейтенанта, а также сержанта контрактной службы. По данным следствия, военными осуществлялось хищение плат и блоков управления радиорелейных станций Р-419МП, в которых содержатся драгоценные металлы. В общей сложности министерству обороны был причинен ущерб в размере 13 миллионов рублей. Ожидается, что военнослужащим будет вынесен приговор в сентябре 2020 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter