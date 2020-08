В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку из-за нежелания принимать промокод

На жительницу Екатеринбурга напал водитель службы «Яндекс.Такси» из-за того, что не хотел принимать оплату промокодом, мотивируя это тем, что его не существует, пишет E1.

Девушка рассказала, что началось все в Москве, когда она направилась в аэропорт, чтобы лететь в Екатеринбург. Водитель начал требовать с нее дополнительную оплату. В службе поддержки такси встали на сторону девушки и дали ей промокод на тысячу рублей. По прилету в Кольцово девушка заказала такси до дома, указав, что поездка будет оплачена промокодом. Однако когда она хотела выйти из автомобиля, водитель начал к ней проявлять агрессию, заявив, что промокодов не бывает. Со службой поддержки мужчина связаться отказался. В 6 утра Валерия заказала такси от Кольцово до дома, указав, что оплатит промокодом. Но, когда она хотела выйти из машины, водитель резко стал агрессивным и сказал, что никаких промокодов не существует. Валерия предложила ему связаться со службой поддержки, но он отказался. Он стал на меня орать, что никуда не выпустит, потянулся к блокировке дверей. В доли секунды я рванула ручку двери и выбежала. Он побежал за мной к подъезду и стал орать «мошенница, плати» (он произнёс это на весь двор больше 20 раз), рассказывает девушка. Кроме того, водитель пытался отобрать у нее телефон и преградил путь в подъезд. Девушка воспользовалась системой безопасности такси, чтобы колл-центр помог вызвать скорую или полицию. Оператор связался с ней и пояснил, что водитель не хотел закрывать заказ при пассажирке. Таким образом, он хотел и с меня наличкой получить, и агрегатор ему по промокоду бы заплатил. В итоге на мой ор стали спускаться люди, соседи, предлагавшие стать свидетелями ситуации, говорит пострадавшая. Таксисту пришлось ретироваться. Как рассказали изданию в пресс-службе сервиса, водитель был заблокирован. Теперь он не сможет выполнять заказы. Ранее в Нижнем Тагиле на местного жителя, пытавшегося продать процессор через сайт объявлений, напал потенциальный покупатель. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

