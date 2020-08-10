В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку из-за нежелания принимать промокод

Он стал на меня орать, что никуда не выпустит, потянулся к блокировке дверей. В доли секунды я рванула ручку двери и выбежала. Он побежал за мной к подъезду и стал орать «мошенница, плати» (он произнёс это на весь двор больше 20 раз), рассказывает девушка.