В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку из-за нежелания принимать промокод

В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку из-за нежелания принимать промокод

Сегодня, 14:38ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На жительницу Екатеринбурга напал водитель службы «Яндекс.Такси» из-за того, что не хотел принимать оплату промокодом, мотивируя это тем, что его не существует, пишет E1.

Девушка рассказала, что началось все в Москве, когда она направилась в аэропорт, чтобы лететь в Екатеринбург. Водитель начал требовать с нее дополнительную оплату. В службе поддержки такси встали на сторону девушки и дали ей промокод на тысячу рублей.

По прилету в Кольцово девушка заказала такси до дома, указав, что поездка будет оплачена промокодом. Однако когда она хотела выйти из автомобиля, водитель начал к ней проявлять агрессию, заявив, что промокодов не бывает. Со службой поддержки мужчина связаться отказался.

В 6 утра Валерия заказала такси от Кольцово до дома, указав, что оплатит промокодом. Но, когда она хотела выйти из машины, водитель резко стал агрессивным и сказал, что никаких промокодов не существует. Валерия предложила ему связаться со службой поддержки, но он отказался.

Он стал на меня орать, что никуда не выпустит, потянулся к блокировке дверей. В доли секунды я рванула ручку двери и выбежала. Он побежал за мной к подъезду и стал орать «мошенница, плати» (он произнёс это на весь двор больше 20 раз), рассказывает девушка.

Кроме того, водитель пытался отобрать у нее телефон и преградил путь в подъезд. Девушка воспользовалась системой безопасности такси, чтобы колл-центр помог вызвать скорую или полицию. Оператор связался с ней и пояснил, что водитель не хотел закрывать заказ при пассажирке.

Таким образом, он хотел и с меня наличкой получить, и агрегатор ему по промокоду бы заплатил. В итоге на мой ор стали спускаться люди, соседи, предлагавшие стать свидетелями ситуации, говорит пострадавшая.

Таксисту пришлось ретироваться.

Как рассказали изданию в пресс-службе сервиса, водитель был заблокирован. Теперь он не сможет выполнять заказы.

Ранее в Нижнем Тагиле на местного жителя, пытавшегося продать процессор через сайт объявлений, напал потенциальный покупатель. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
происшествиеяндекс.таксинападениеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb