В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил поджечь бензин из канистры и получил ожоги

Мальчик решил повторить то, что увидел в одном из роликов в «Тик Токе» — поджечь бензин, который льется из канистры. Сделать это он решил на грядке в огороде. Однако автор ролика завершил его тушением огня из огнетушителя, а вот мальчик о безопасности не позаботился. В результате, когда горящая жидкость потекла ему под ноги, на нем загорелись штаны и тапочки.