В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил поджечь бензин из канистры и получил ожоги

В Нижнем Тагиле на улице Братьев Худояровых в результате пожара в частном домовладении 9-летний мальчик получил ожоги обеих голеней и бедра второй и третьей степени, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Дознаватели МЧС установили, что незадолго до происшествия родители не отпускали мальчика гулять. Он пытался развлечься и пошел во двор дома. Там он увидел емкость с бензином и зажигалку, оставленную отцом на видном месте по неосторожности. Мальчик решил повторить то, что увидел в одном из роликов в «Тик Токе» — поджечь бензин, который льется из канистры. Сделать это он решил на грядке в огороде. Однако автор ролика завершил его тушением огня из огнетушителя, а вот мальчик о безопасности не позаботился. В результате, когда горящая жидкость потекла ему под ноги, на нем загорелись штаны и тапочки. Мальчик сбросил обувь, а затем залез в наполненную водой ванную, находящуюся неподалеку. Так он потушил одежду. После этого он побежал в дом. Родителями была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала мальчика. Также сообщается еще о двух пожарах. 8 августа в 10.48 поступило сообщение, что на улице Садовой, 2 горит подвал. На площади 10 квадратных метров горело перекрытие. Причиной, по предварительной информации, стало нарушение безопасности при проведении огневых работ. В ходе демонтажа стеллажей при помощи аргоновой сварки искра попала в перекрытие под обшивку из металла. На место происшествия прибыли три единицы техники, а также семь человек личного состава. 9 августа в 08.04 поступило сообщение о том, что на улице Западная, 3, на площади шести квадратных метров сгорел салон автомобиля «ГАЗ-3110», а также имущество в гаражном боксе. К тушению пожара были привлечены две единицы техники, а также шесть человек личного состава. По предварительным данным, причина пожара — поджог. ГАЗ-3110 Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, в пятницу вечером, 7 августа, сгорел дом в коллективном саду «Дружба» в поселке Горбуново. В результате пострадало имущество, перегородки и перекрытия садового дома. В результате пострадал мужчина. Он был доставлен с ожогами спины и отравлением продуктами горения в больницу.

