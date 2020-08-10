В Нижнем Тагиле почти две недели назад пропал молодой мужчина с тату в виде штрихкода

В Нижнем Тагиле почти две недели назад пропал молодой мужчина с тату в виде штрихкода

Сегодня, 10:36Происшествия1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 30 июля пропал 26-летний Артем Зарубин. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв».

Отмечается, что последний раз молодого человека видели на прошлой неделе.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» с заявлением в полицию обратилась его супруга.

04.08 с заявлением обратилась супруга. В настоящее время в отделе полиции № 16 организованы розыскные мероприятия, проверяются знакомые. Телефон отключен. Если кому-то известна информация о местонахождении молодого человека, просьба сообщать в дежурную часть ОП 16 по телефону (3435)97-64-02, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Мужчина имеет особые приметы, такие как родинка над левой губой, татуировку на левой руке в виде иероглифа, а также татуировку в виде штрих-кода.

Фото:поисковой отряд "Прорыв"

25 июля в Нижнем Тагиле пропал 41-летний местный житель Аркадий Рачевский. Он ушел из дома после ссоры с женщиной. Отмечается, что у него проблемы с психикой.

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