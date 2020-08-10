В Нижнем Тагиле почти две недели назад пропал молодой мужчина с тату в виде штрихкода

04.08 с заявлением обратилась супруга. В настоящее время в отделе полиции № 16 организованы розыскные мероприятия, проверяются знакомые. Телефон отключен. Если кому-то известна информация о местонахождении молодого человека, просьба сообщать в дежурную часть ОП 16 по телефону (3435)97-64-02, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.