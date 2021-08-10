25-летнюю девушку сбила электричка в Екатеринбурге

25-летнюю девушку сбила электричка в Екатеринбурге
25-летнюю девушку сбила электричка в Екатеринбурге
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1МI
Электричка Екатеринбург — Егоршино сбила 25-летнюю жительницу Екатеринбурга под Блюхеровским мостом утром 10 августа 2021 года.

Екатеринбурженка в неположенном месте переходила железнодорожные пути. Машинист ей сигналил, однако пострадавшая, судя по всему, его не услышала, так как в момент ЧП она была в наушниках, сообщили Е1 в уральской транспортной полиции.

Девушка в результате наезда осталась жива. С травмами её доставили в больницу.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают полную картину происшествия. Свидетели утверждают, что пешеходный мост, который находится недалеко от места происшествия, был закрыт.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле 49-летнего мужчину сбил тепловоз на переезде. Машинист подавал ему сигналы, однако мужчина не смог оценить степень угрожавшей ему опасности. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сюжеты:
Екатеринбург
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