7 человек погибло в Нижнем Тагиле из-за выезда на «встречку» с начала 2021 года

В результате выезда на «встречку» погибло 7 человек в Нижнем Тагиле с января 2021 года.

Исходя из общей статистики 2021 года, рост количества погибших из-за выезда на встречную полосу составляет не менее 300%. В 17 авариях, произошедших в Нижнем Тагиле на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», получили травмы 52 человека. Одной из главных причин ДТП в Нижнем Тагиле и ГГО является выезд на встречную полосу. Так, за прошедшие выходные по этой причине произошло 2 аварии, в результате которых скончался один человек, а восемь человек получили различные травмы, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сотрудники ГИБДД каждую неделю анализируют ДТП, чтобы снизить факторы, влияющие на возникновение аварий, в результате которых пострадавшие погибают и травмируются. С 6 по 9 августа 2021 года сотрудники Госавтоинспекции прервали 61 нарушение ПДД,отметили в ГИБДД Нижнего Тагила. Напомним, 7 августа 2021 года под Нижним Тагилом водитель Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Из-за наезда Hyndai отбросило в сторону Renault Sandero. В ДТП пострадало 3 человека, среди которых была годовалая девочка. Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом

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