Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)
Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Е1
Недалеко от ЕКАД фура перевернулась и врезалась в отбойник.

Авария попала на камеру видеорегистратора. Судя по кадрам, водитель большегруза съезжал с развязки, прицеп накренился и потянул за собой кабину. Металлические отбойники не дали фуре вылететь на встречную полосу движения.

В ГИБДД пояснили, что водитель не справился с управлением, вследствие этого большегруз опрокинулся.

Очевидцы сообщили, что за рулем находился частный шофер, фура была загружена металлоломом.

Большегруз повредил шесть пролетов ограждения, рассказал свидетель ДТП Е1.

Видео:паблик "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"

Напомним, 9 августа на трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102». Он въехал в столб электропередач, и машина перевернулась. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, за семь лет вождения он несколько раз привлекался к ответственности.

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Екатеринбург
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