Пенсионер переводил миллионы мошенникам на протяжении двух месяцев в Екатеринбурге

В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, который перевел мошенникам более 6,8 миллионов рублей за два месяца.

Потерпевший рассказал, что с 13 июля ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники обманом заставили свердловчанина перевести на «безопасные» счета все свои сбережения. Пенсионер доверился преступникам и снял все свои накопления и перевел на «защищенные» счета. Также злоумышленники убедили потерпевшего оформить ещё кредит на 1 миллион рублей. В один из дней, свердловчанин совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Напомним, пожилая жительница Нижнего Тагила лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. Бабушка дважды съездила в офис банка в Екатеринбурге, чтобы совершить переводы. Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка

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