Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске

Незадолго до ДТП свердловчанка поссорилась со своим сожителем, из-за чего выпила пива и решила поехать вместе с ребёнком за молоком, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
В какой-то момент женщина, вылетев на тротуар, въехала в железное ограждение и сбила пешехода. В результате наезда мужчина сломал ногу. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выявил 1,130 миллиграмм выдыхаемого воздуха. Такой показатель свидетельствует о сильном опьянении. Также оказалось, что прав на вождение у женщины никогда не было, а владелицей автомобиля является её мама.
За выявленные нарушения свердловчанке грозят штрафы и арест на 15 суток.
Напомним, в посёлке Белореченский пьяный 63-летний водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, который шёл по пешеходному переходу вместе со своим отцом.