Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске

35-летняя нетрезвая мать 4-месячного малыша из Первоуральска сбила пешехода, когда ехала на автомобиле «Хендай» в магазин вместе с ребёнком за молоком. ДТП случилось утром 9 августа 2021 года.

Незадолго до ДТП свердловчанка поссорилась со своим сожителем, из-за чего выпила пива и решила поехать вместе с ребёнком за молоком, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. В какой-то момент женщина, вылетев на тротуар, въехала в железное ограждение и сбила пешехода. В результате наезда мужчина сломал ногу. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выявил 1,130 миллиграмм выдыхаемого воздуха. Такой показатель свидетельствует о сильном опьянении. Также оказалось, что прав на вождение у женщины никогда не было, а владелицей автомобиля является её мама. За выявленные нарушения свердловчанке грозят штрафы и арест на 15 суток. Напомним, в посёлке Белореченский пьяный 63-летний водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, который шёл по пешеходному переходу вместе со своим отцом. 9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский

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