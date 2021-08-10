Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске

Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске
Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: 1МI
35-летняя нетрезвая мать 4-месячного малыша из Первоуральска сбила пешехода, когда ехала на автомобиле «Хендай» в магазин вместе с ребёнком за молоком. ДТП случилось утром 9 августа 2021 года.

Незадолго до ДТП свердловчанка поссорилась со своим сожителем, из-за чего выпила пива и решила поехать вместе с ребёнком за молоком, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В какой-то момент женщина, вылетев на тротуар, въехала в железное ограждение и сбила пешехода. В результате наезда мужчина сломал ногу. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выявил 1,130 миллиграмм выдыхаемого воздуха. Такой показатель свидетельствует о сильном опьянении. Также оказалось, что прав на вождение у женщины никогда не было, а владелицей автомобиля является её мама.

За выявленные нарушения свердловчанке грозят штрафы и арест на 15 суток.

Напомним, в посёлке Белореченский пьяный 63-летний водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, который шёл по пешеходному переходу вместе со своим отцом.

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