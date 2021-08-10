Родственники обвинили молочный завод Алапаевска в смерти слесаря

Мужчина погиб 26 июля, точная причина смерти пока не установлена.
Проводились работы в так называемом кессоне, это водопроводный колодец. Мой отец каким-то образом оказался там и отравился угарным газом,рассказала дочь погибшего Е1.
Адвокат пострадавших считает некоторые моменты трагедии странными. Он отметил, что другие рабочие не могут объяснить, как погибший оказался на дне кессона, крышка которого оказалась открытой. Кроме того, остальные сотрудники не жаловались на какие-либо странные или неприятные запахи.
Также юрист пояснил, что слесарю не была оказана помощь, хотя мужчина был жив до приезда спасателей. При этом на заводе есть и противогазы, и страховочные тросы.
Потерпевшие собираются добиваться компенсации и объективной проверки, чтобы такие ситуации впредь не повторялись. В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, в конце июля на рабочем месте погиб 57-летний электрик комбината «Ураласбест». Предварительно установлено, что он попал под напряжение 6 тысяч вольт. Мужчина загорелся после того, как ток прошел через него. Его сняли с проводов очевидцы и передали медикам. Электрик скончался в больнице, его не успели перевезти в ожоговый центр Екатеринбурга.