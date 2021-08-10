Родственники обвинили молочный завод Алапаевска в смерти слесаря

Напомним, в конце июля на рабочем месте погиб 57-летний электрик комбината «Ураласбест». Предварительно установлено, что он попал под напряжение 6 тысяч вольт. Мужчина загорелся после того, как ток прошел через него. Его сняли с проводов очевидцы и передали медикам. Электрик скончался в больнице, его не успели перевезти в ожоговый центр Екатеринбурга.