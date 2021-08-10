Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)

Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)
Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: Скриншот видео Е1.ru
Утонувшего мужчину в реке Исеть в самом центре Екатеринбурга спасателям пришлось доставать прямо на глазах у прохожих. Личность погибшего устанавливают полицейские.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено прохожими в реке Исеть недалеко от цирка и моста на улице Малышева в Екатеринбурге днем 9 августа.

О том, что доставать утопленника пришлось на глазах у сотен прохожих, расказали очевидцы.

Видеокадрами с места происшествия они поделились с Е1. По словам автора видео, на утонувшем мужчине была надета тельняшка.

Видео:е1.ru

Личность погибшего пока не установлена. Официальных комментариев по данному инциденту от полиции и Следственного комитета пока нет.

Напомним, днем 6 августа мужчина утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге. Он работал на стройке и решил освежиться в водоеме, хотя не умел плавать. Погибшим оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик.

Сюжеты:
Екатеринбург
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