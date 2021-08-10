Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)

Тело неизвестного мужчины было обнаружено прохожими в реке Исеть недалеко от цирка и моста на улице Малышева в Екатеринбурге днем 9 августа.
О том, что доставать утопленника пришлось на глазах у сотен прохожих, расказали очевидцы.
Видеокадрами с места происшествия они поделились с Е1. По словам автора видео, на утонувшем мужчине была надета тельняшка.
Личность погибшего пока не установлена. Официальных комментариев по данному инциденту от полиции и Следственного комитета пока нет.
Напомним, днем 6 августа мужчина утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге. Он работал на стройке и решил освежиться в водоеме, хотя не умел плавать. Погибшим оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик.