Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)

Напомним, днем 6 августа мужчина утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге. Он работал на стройке и решил освежиться в водоеме, хотя не умел плавать. Погибшим оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик.