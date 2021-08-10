Угнавший машину пьяный лихач был пойман в Верхнем Тагиле

Угнавший машину пьяный лихач был пойман в Верхнем Тагиле
Угнавший машину пьяный лихач был пойман в Верхнем Тагиле
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: pixabay.com
По горячим следам был задержан житель Верхнего Тагила, который угнал машину у своего спящего знакомого. Накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки.

Информация из полиции о том, что от дома на улице Строителей угнан ВАЗ-2112, поступила экипажу вневедомственной охраны Управления Росгвардии, который патрулировал территорию.

Вскоре, на улице Островского, росгвардейцы обнаружили автомобиль и потребовали у водителя остановиться, чтобы проверить документы. Однако он никак не отреагировал, прибавил скорость и 20 минут уходил от погони, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Затем мужчина был загнан в тупик. Он бросил автомобиль и забежал в подъезд дома, где и был задержан. Позже выяснилось, что там живет подруга беглеца, но он не успел скрыться в квартире.

Задержанным оказался 27-летний безработный местный житель, который ранее был неоднократно судим за кражи и угоны. Накануне вечером злоумышленник и потерпевший вместе распивали алкоголь у него в гостях. Когда владелец автомобиля уснул, угонщик без спроса взял ключи и уехал. Проснувшийся хозяин машины заметил пропажу и вызвал полицию, а затем написал заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскиваются мужчины, которые подозреваются в угоне ВАЗ-2106, они попали на камеры видеонаблюдения. Автомобиль был украден ночью 27 июля на улице Полярная.

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Свердловская областьВерхний ТагилРосгвардияугон автомобиля
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