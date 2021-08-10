Водитель отечественной легковушки погиб под Нижним Тагилом

Водитель отечественной легковушки погиб под Нижним Тагилом
Водитель отечественной легковушки погиб под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
33-летний мужчина погиб в дорожной аварии поздним вечером 9 августа под Нижним Тагилом. Водитель легковушки был не пристегнут ремнем безопасности.

Смертельная авария случилась около 23.30 в понедельник 9 августа на 28 километре трассы «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск».

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21102», мужчина 1988 года рождения допустил съезд с дороги и наезд на препятствие — электроопору. В результате легковушка перевернулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель, как выяснили стражи правопорядка, имел 7-летний стаж вождения и несколько раз привлекался к ответственности. В том числе за нарушение скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.

В момент аварии он также был не пристегнут, подчеркнули в городской Госавтоинспекции.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Был ли водитель трезв — станет ясно после заключения судмедэксперта.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вечером 9 августа водитель отечественного авто погиб в дорожной аварии под Каменск-Уральским. 10-летний ребенок, который ехал на переднем пассажирском сидении, находится в реанимации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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