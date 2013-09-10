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Кто-то выращивает огурцы в теплице, а мужчина под Тагилом – коноплю (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кто-то выращивает огурцы в теплице, а мужчина под Тагилом – коноплю (ФОТО)

10 сентября 2013, 16:25ПроисшествияCorey
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