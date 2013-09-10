Кто-то выращивает огурцы в теплице, а мужчина под Тагилом – коноплю (ФОТО)

32-летник «фермер», проживающий по данному адресу с матушкой, признался, что растения принадлежат лично ему. По его словам, вот уже в течение пяти лет он курит марихуану, как правило, один-два раза в неделю. К несчастью, от пагубной привычки избавиться у него не получается, поэтому решил сам выращивать травку.

Подойдя со всем трепетом и любовью к выращиванию любимого растения, он на одном из сайтов заказал семена, оплатив их электронным переводом в 5 тысяч рублей. Через две недели курьер доставил заказ – 15 семян. По весне рассаду он высадил в теплицу, а 4 куста, которые не вошли туда, – разместил в баках прямо на улице. В течение сезона он, как подобает настоящему садоводу, исправно ухаживал за растением, оборудовал теплицу вентиляторами и терморегуляторами для создания определенных условий.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Мама садовода неоднократно просила его уничтожить запрещенные посадки, на что сын убеждал ее, что «лучше уж он будет покуривать, чем выпивать». Уже в этом месяце мужчина планировал собрать урожай.

Все изъятые растения были направлены на экспертизу. Масса наркотического вещества в высушенном состоянии составила более 12 килограммов. По заверению задержанного мужчины, все этого количество он намеревался использовать в личных целях. В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств. В ходе расследования будет выделен дополнительный состав – культивирование наркотических растений сообщает начальник следственного отдела №1 ОП №16 подполковник юстиции Диляра Замалетдинова.

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.