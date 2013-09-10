Озвучена официальная причина пожара на даче экс-ректора в Нижнем Тагиле

В МЧС в отделе дознания журналисту TagilCity.ru назвали официальную причину пожара. Это короткое замыкание проводки. Сгорела баня и дом, оба сооружения находились под одной крышей. Отметим, что причина названная в отделе дознания - предварительная, но через установленный срок именно она станет окончательной.

Отметим, что замыкание и дальнейшее возгорание проводки в жилых домах происходит от старого кабеля, который буквально «трещит по швам» в любом удобном случае даже от влаги, которая может попасть на кабель. А в период дождей это особенно предсказуемо. Но также имеет место и человеческий фактор. Это, конечно же, несоблюдение правил пользования электрическим током. Нельзя включать несколько приборов в одну розетку (в удлинители и тройники).