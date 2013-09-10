Присвоила чужие деньги: в Нижнем Тагиле приставу вынесен приговор

Суд установил, что женщина, осуществляя свою деятельность в качестве пристава, получила от представителя должника денежные средства. Сумма более 70 тысяч рублей была подготовлена в качестве погашения задолженности по исполнительному производству. Средства, полученные для временного хранения, женщина присвоила себе.

Аналогичным способом пристав исполнитель К. присвоила себе денежные средства потерпевшей по исполнительному производству в сумме более 4 тыс. рублей, поступивших в целях оплаты исполнительского сбора сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В ходе расследования пристав в полном объеме возместила ущерб потерпевшей. Кроме того, у нее есть ребенок. Так, с учетом вышеназванных обстоятельств, ей было назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно и штрафом 8 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.