«Школа №138 заминирована»: сегодня в Нижнем Тагиле прозвучала ложная тревога
В 10:05 в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» позвонил директор МОУ СОШ № 138. Руководитель образовательного учреждения сообщил, что несколько минут назад на школьный телефон позвонили. Трубку сняла секретарь, которая услышала: «Вас беспокоит 21-й отдел полиции, у вас заложено взрывное устройство».
Незамедлительно на место происшествия выехали все экстренные службы: группа немедленного реагирования и следственно-оперативная группа отдела полиции № 18, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из здания было эвакуировано 170 человек, из них 150 – дети, которых временно разместили в ближайшем училище.
Взрывотехники и кинолог со служебной собакой ОМОН тщательно проверили все школьные помещения, ничего подозрительного обнаружено не было. Спустя час учащиеся вновь приступили к занятиям.
В этом году злоумышленники уже в четвертый раз беспокоят эту школу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле