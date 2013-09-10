«Школа №138 заминирована»: сегодня в Нижнем Тагиле прозвучала ложная тревога

Незамедлительно на место происшествия выехали все экстренные службы: группа немедленного реагирования и следственно-оперативная группа отдела полиции № 18, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из здания было эвакуировано 170 человек, из них 150 – дети, которых временно разместили в ближайшем училище.

Взрывотехники и кинолог со служебной собакой ОМОН тщательно проверили все школьные помещения, ничего подозрительного обнаружено не было. Спустя час учащиеся вновь приступили к занятиям.

В этом году злоумышленники уже в четвертый раз беспокоят эту школу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ.