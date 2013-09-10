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«Школа №138 заминирована»: сегодня в Нижнем Тагиле прозвучала ложная тревога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Школа №138 заминирована»: сегодня в Нижнем Тагиле прозвучала ложная тревога

10 сентября 2013, 13:45ПроисшествияCorey
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