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#домахорошо
20-летний житель Лобвы обвиняется в покушении на убийство
Сюжеты:
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20-летний житель Лобвы обвиняется в покушении на убийство

Сегодня, 18:20Происшествия
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