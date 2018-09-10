20-летний житель Лобвы обвиняется в покушении на убийство

По версии следствия, 17 июля 2018 года житель поселка Лобвы в Свердловской области находился в лесном массиве вместе со своим знакомым 1974 года рождения. В ходе общения между мужчинами возникла ссора, в процессе которой обвиняемый нанес несколько ударов по голове и телу своему товарищу. После этого мужчина поджег одежду на втором участнике конфликта, который в тот момент уже находился без сознания.