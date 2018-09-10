71-летняя женщина пропала под Невьянском

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8 сентября под Невьянском пропала 71-летняя Валиева Галина Германовна.
Источник: Поисковый отряд «Прорыв»
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза.
Была одета в белую куртку, темно-синие трико, резиновые сапоги темного цвета. С собой у Галины Германовны было черное ведро.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить инфоргу поиска Наталии: 8-900-044-02-20 или 02.
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