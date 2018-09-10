Директор «Олимп тревэл» в Екатеринбурге обвиняется в мошенничестве на 400 тыс. рублей
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Директор турфирмы «Олимп тревэл» в Екатеринбурге предстанет пред судом за мошенничество в крупном размере. Женщина обманула клиентов на 400 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Поводом к возбуждению уголовного дела в отношении бывшего директора ООО АП «Олимп тревэл» послужило обращение соучредителя фирмы в прокуратуру.
В ходе прокурорской проверки выяснялось, что женщина заключала договоры с гражданами на приобретение туристических услуг. При этом услуги оказаны не были, а деньги директор присвоила себе. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Уголовное дело по факту мошенничества передано в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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