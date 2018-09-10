Два младших школьника попали под колёса автомобиля в Краснотурьинске

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Двое школьников стали жертвами ДТП в Краностурьинске. По информации очевидцев, виновником аварии является водитель автомобиля «Шевроле Нива».
Вечером 7 сентября учащиеся 1-го и 3-го классов попали под колёса автомобиля «Шевроле Нива». Как сообщают очевидцы, в аварии виноват водитель машины, он совершил на детей наезд. Оба ребёнка были госпитализированы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и установят действительных виновников ДТП.
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