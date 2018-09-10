Два младших школьника попали под колёса автомобиля в Краснотурьинске

Вечером 7 сентября учащиеся 1-го и 3-го классов попали под колёса автомобиля «Шевроле Нива». Как сообщают очевидцы, в аварии виноват водитель машины, он совершил на детей наезд. Оба ребёнка были госпитализированы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».