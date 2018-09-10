Поиск свидетелей: драка произошла у бара «Гора» в Нижнем Тагиле 1 сентября
В Нижнем Тагиле ведется поиск свидетелей драки, произошедшей 1 сентября у бара «Гора» по адресу ул. Огаркова, 2.
В соцсетях появилась информация о том, что 1 сентября в 5 утра рядом с баром «Гора» по адресу ул. Огаркова, 2 произошла драка. Двое молодых людей избили мужчину. Теперь автор поста ведет поиск свидетелей инцидента.
Если кто-то что-то видел или слышал, оставьте, пожалуйста, комментарий, это очень важно. Прошу вас, может пострадать невиновный человек, который поддался на провокацию,написано в посте.
Связаться с автором записи редакции TagilCity.ru не удалось.
В баре «Гора» редакции сказали, что об инциденте слышали, но предпочитают не распространять недостоверную информацию.
Да, я в курсе инцидента, но кроме того, что это недопустимая жестокость, мне сказатель нечего, меня в этот момент в баре не было, а пересказывать слухи не имеет смысла,пояснил сотрудник заведения.
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту произошедшего.
Свидетели происшествия или располагающие какой-либо информацией, могут обратиться в редакцию TagilCity.ru, анонимность гарантирована.