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Поиск свидетелей: драка произошла у бара «Гора» в Нижнем Тагиле 1 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поиск свидетелей: драка произошла у бара «Гора» в Нижнем Тагиле 1 сентября

Сегодня, 14:05ПроисшествияЮлия Суворова
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